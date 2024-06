Itt a tanév vége, pénteken megvolt az utolsó tanítási nap is, felkerült a táblára a vakáció ó-ja, kitört a nyári szünet. Ennek minden gyermek örül, vannak azonban olyanok, akik iskolájuktól is elköszönnek, hiszen végzősök. A nyolcadikosok is szintet lépnek, ki-ki választása szerint középfokú tanulmányokba kezd szeptembertől, ám előtte ünnepélyesen elköszönnek alma materüktől.

Meghatottan búcsúztak egymástól, tanáraiktól a nyolcadikosok.

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Ez nem jelent mást, mint hogy szép ruhát öltenek a fiatalok és elballagnak. Így tettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolásai is szombat délelőtt. Meghatottan búcsúztak egymástól, tanáraiktól. De beszéljenek helyettünk a képek, nézzétek meg fotóinkat az eseményről!