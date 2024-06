Két hétvégi rendezvényre invitált keddi sajtótájékoztatóján a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár és a Gyöngyösi Civil Kerekasztal. Szekeresné Sennyey Mária könyvtárigazgató elmondta, hogy Könyvtári Pikniket tartanak június 15-én a Posta parkban az Ünnepi Könyvhét alkalmából.

– Szeretnénk, ha e jeles alkalom révén is mindenkihez közelebb kerülnének a könyvek, ezért megyünk ki a könyvtárból a szabadba. A jelmondatunk: Hozd magaddal kedvenc könyvedet és egy plédet! Egész napos piknikhangulatot tervezünk létrehozni, ahol sok más mellett lesz zene, játékok, a gyerekeknek fabrika, arcfestés, pénzverés, készítünk egy közös festményt is, amely megalkotásában a felnőttek is részt vehetnek. A déli harangszóra szeretnénk egy élő könyvláncot alkotni, ami reményeink szerint elér a Fő térig, és összekapcsolódik az ottani rendezvénnyel. Igyekszünk minden korosztályt megcélozni a nap programjaival. A nap zárása a Kávészünet zenekar koncertje lesz, amelyen megzenésített verseket adnak elő – részletezte Szekeresné Sennyey Mária.

Aradi Mária közösségi civilszervező, a Gyöngyösi Civil Kerekasztal vezetője a szombati, Fő téri Gyöngyösi CivilExpo eseményeit ismertette. Kiemelte a közös sajtótájékoztató kapcsán, hogy összefogással mindig sokkal több eredmény elérhető, jelen esetben e rendezvények kapcsolódása révén is.

Szeretnénk minél több emberhez eljuttatni azt a gondolatot, hogy ezt a szombatot ne egyéb tennivalókkal töltsük, hanem sétáljunk ki a Fő térre és a Posta parkba kikapcsolódni, együtt lenni a többiekkel. A két helyszín programjai segítik egymást a cél elérésében. Az élő könyvlánchoz természetesen mi is csatlakozunk, a Fő térről indulunk el, hogy valahol félúton találkozzunk

– emelte ki Aradi Mária.

Mint mondta, a CivilExpón reggel 9 órától 19 óráig folyamatosan programok lesznek. A nap során fellépnek Márkus Liza, a Tomory Gábor Néptánciskola, a Vachott Kör, a BellyDance Artistique, az AcélHang Dalkör, a Gyöngyösi Játékszín és a Sound of Spirit Énekegyüttes. Igazi kuriózum lesz a citerán élőben hallható filmzenecsokor, amelyből a Star Wars se marad ki.