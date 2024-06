Kifejtette, a tárlaton kiállított képei is ezen elvek alapján készültek: festéstechnikailag, kompozíciósan, értékrendben sok dolgot vett át, s van saját iskolája is, amiben ezt lehet tanulni. A három kiállított kép drónfotók alapján készült, egy három éves ösztöndíjprogramban készültek a sorozat többi darabjával együtt.

- A koncepció szerint személyesen elutaztam a helyszínekre, s drónnal fotóztam, ezek alapján készültek a festmények. A kérdés jelen van a műfajban, hogy szabad-e fotóról festeni vagy sem, de ezt máshogy nem tudtam volna megvalósítani, mert hőlégballonnal sem tudtam volna ott állni a helyszínek fölött, amelyeket egyébként be is jártam. A tárlaton bemutatott három közül a középső kép kivételes, a másik kettő viszont konkrét helyszínen készült. A koncepció az volt a sorozatban, hogy az emberi tevékenység és a természeti folyamatok milyen struktúrákat hoznak létre. Amit itt látni Egerben, azokon mind ott van az emberi beavatkozás nyoma: egy várrom, bombatölcsérben létrejött tavak, illetve a Halápon lévő bánya – ismertette Orr András.

Baji Miklós Zoltán az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés - Pro Arte díjasa

A Békéscsabán élő Baji Miklós Zoltán az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által felajánlott Pro Arte díjat nyerte el, de ezen kívül is kötődik Egerhez, hiszen sokat járt ide mentorához, Lóránt János Benedekhez.

- Két akvarellt adtam be, elég hosszú címük van, tulajdonképp történetek. Leginkább filozófiai alapjuk van, hogy mi történik a lélekkel, ha elhagyja a testet. Gyakorlatilag olyan motívumokat használtam, amik emlékeztetnek egy keresztre feszített Jézusra. De korábbi más formába is belehelyeztem, archaikusabb kőnyomatra emlékeztetnek, ami örök probléma volt a keresztre feszítés előtt is: mi történik a lélekkel, az énnel a test elhagyása után – tette föl a kérdést Baji Miklós Zoltán.