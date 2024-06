Teljesen megújulnak 2 órája

Ezekkel a meglepetésekkel készül a Harlekin Bábszínház a következő évadban

Sok újdonságot hoz a 2024/2025-ös évad a bábszínház életébe. Az új műsorok között felnőtteknek szóló előadások és gyermekeknek szóló érzékenyítő darabok is feltűnnek. A színház is megújul, a logójuk után az épületet is áttervezik.

Hornyák Réka

A Harlekin Bábszínház kihirdette a 2024/2025-ös évad műsorlistáját. A sajtótájékoztatón Szűcs Réka, a Harlekin Bábszínház igazgatója elmondta, hogy a színház számára fontos a sokszínűség, mind bábtechnikai, műfaji és korcsoport szempontból is, ezért igyekeznek folyamatosan megújulni. A következő évadban 18 bábszínházi előadással készülnek a nézőknek, melyből 6 előadás teljesen új lesz. A Harlekin Bábszínház a sokszínűségre törekszk a jövőben is

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap Pliccsplaccs Kezdve a csecsemőszínházi előadásokkal, október ötödikei debütálással érkezik a bábszínházba a Pliccsplaccs. Az előadás úgynevezett műhelymunka lesz, így a szereplők saját maguknak tervezhetik meg az előadást. A legkisebbeknek a tenger világát és a családi összetartást mutatják majd be. Mivel a csecsemőszínházi előadások 0-3 éves korosztálynak szólnak, így a műsor során leginkább az érzékszervekre hatnak majd, hogy segítsenek a kicsiknek a világgal való ismerkedésben. A kismalac és a farkasok A magyar népmese nyomán, november 9-én adják elő A kismalac és a farkasok című mesét. Az óvodásoknak szóló történetben az öröm, az ijedelem és a problémamegoldás is megjelenik, a szórakozás mellett a tanulhatnak is a gyermekek.

Nyúl Péter Óvodás és első osztályos korosztály számára, nézői ajánlások alapján érkezik a színpadra 2025. április 12-én Nyúl Péter. Az előadásban több technikát és használnak majd, például árnyjátékot és kesztyűs bábokat, de igyekeznek bevonni a mese írónőjének illusztrációit is. Különlegessége, hogy egy színművészetis diák is szerepet kap a darabban. Én és a cseresznyefa Idén november 23-án debütál a 2. és 6. osztályosoknak szóló Én és a cseresznyefa című darab. Ez egy ősbemutató lesz, hiszen színházi keretek közt eddig még nem dolgozták fel ezt a művet. A történet egy ritka betegséggel küzdő kislányról szól, aki napról napra fokozatosan veszíti el a látását. A gyermeknek egy könnyed, érzékenyítő előadásban hozzák el ezt a nehéz témát, azért, hogy segítsenek a megértésben és elfogadásban.

Új felnőtt, ifjúsági darabok is érkeznek a Harlekin Bábszínházba Szűcs Réka elmondása szerint jelezték a nézők, hogy a gyermekeknek szóló előadások mellett szívesen látnának felnőtt, ifjúsági darabokat is. Ezért a bábszínház idén két új műsorral is kedvez ennek a kérésnek.

Ne engedj el! Az egyik 16 éven felülieknek szóló, felnőtt, ifjúsági darab a Ne engedj el! című ősbemutató. Az előadás Kazuo Ishiguro Nobel-díjas író azonos című regényének adaptációja. A történet három szerelmi háromszögben élő fiatal tragikus sorsát dolgozza fel. Életüket a rohanó világ, a kirekesztő rendszer és a tudomány is megkeseríti, ebben próbálnak meg túlélni. A darab premierje 2025, február 22-én várható. Tisztán - Gyermek szemmel, felnőtt szívvel a világról A szintén 16 éven felülieknek szóló darab Mihálka György festőművész azonos című verseskötete nyomán készült. Az élet szépségei és nehézségei, a felnőtté válás valósága és a gyermekkor eltűnésének fájdalma is megjelenik a darabban. Stúdió előadásban 2025. jaunár 18-án lesz látható. 18 előadás közül lehet választani a 2024/2025-ös évadban A csecsemőszínházi előadások között szerepel a Pliccsplaccs, a Csitt, a Ciróka-maróka és a Körös-körül. A gyermekelőadások választéka az Ágas-bogas, A kockásfülű nyúl: A kezdetek, A padlás, A kismalac és a farkasok, az Én és a cseresznyefa, a Kippkopp karácsonya, a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi, a Nyúl Péter és a Boribon. Ifjúsági és felnőtt előadásokkal is készül a bábszínház, így műsoron lesz az Antigoné, a Cs&T: Csongor és Tünde, a Tisztán, a Ne engedj el! és a Jeruzsálem. Szűcs Réka végül hangsúlyozta, hogy a héten elkezdték a jegyárusítást a különkiadású előadásokra is. Ezek olyan bábszínházi előadások, melyek után valamilyen plusz játékot vagy foglalkozást szervez a színház, ahol a nézők az előadókkal együtt tudnak alkotni, játszani vagy beszélgetni. Nemrég megújult a Harlekin Bábszínház logója, mellyel az akvarell művészeti világ felé nyitnak. Az igazgató pedig elmondta, hogy nagyobb projekteket is terveznek, hiszen a jövő évadban a színház egész honlapja, valamint az épületük előcsarnokát is megújítják majd. Ami biztos, hogy minden a színház színeiben, kékben, pirosban, feketében és fehérben fog pompázni.

