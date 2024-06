Az Út a Nagy Rabonbánhoz című műben a szerző írásain túl helyet kaptak Gál Elemérnek olyan írásai, melyeket az egykori erdélyi író már Egerben és Budapesten adott át a színművész írónak.

Az eseményen elsőként felavatták az egykori erdélyi és egri alkotó emléktábláját, amelyet az Országzászló mellett helyeztek el.

A Bródy könyvtárbeli rendezvény moderátorának, Bodor Saroltának a kérdésére a kötet készítője a következőket mondta el:

– Most ez volt mindennél aktuálisabb, mert atyai jó barátom, Gál Elemér halálának emléknapja fontosabb minden egyéb mű színre vitelénél. A Csíkzsögödről Egerbe költöző egykori tanárt példaként szeretném felmutatni, mert nem csak különleges képességű író, de kiváló ember is. Továbbá azok közül való volt, aki közéleti szerepet is vállalt a nemzeti megmozdulásokon. Én a kivételes képességeket kedvelem, nem lépdelek azok nyomában, akik már a huszadik novelláskötetet vagy regényt jelentetik meg. Nekem más volt a feladatom már az 1980-ban induló pódiumműsoraim felhozatalánál is - A befalazott szószék, Amerikai-kanadai magyar költők, Elszakított területek költői - , de a színházi rendezésemben is a különlegességeket szerettem. (Csak néhány példa: A csábító naplója, Alma Mahler, A csontok.) Az 1956-os forradalom dokumentálása is ezt támasztja alá: a filmek, könyvek sokasága, melyeket a hazai és amerikai magyar ’56-osokkal készítettem. Ebbe a különleges és értékes „lelettárba” illeszkedik a Gál Elemérről szóló barátságom és mostani írásgyűjteményem, amelyben a recenzióimon, a verseimen kívül ott vannak a Gál Elemértől megörökölt ’56-os írások és Wass Albertről szóló méltatások is - fejtette ki Szíki Károly.

Az esten a jelenlévőknek a kötet írásait olyan kitűnő előadók tolmácsolták, mint Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, a bibliotéka szolgáltatási igazgatóhelyettese, Szécsényi Orsolya könyvtáros, valamint Simorjay Emese színművész, Patkós Attila és Jónás Zoltán előadóművészek.

Az esemény zárásaként a köszönő-elemző szavak után Gál Elemér emlékének ébresztője, a hűséges élettárs, Zolcsák Anna vágta fel a hatalmas tortát és hívott meg mindenkit egy koccintásra.