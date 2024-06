Külföldi előadókból sem lesz hiány

Több szerb és szlovák együttes is bemutatkozik idén a Dobó téren. A néptáncokat és népdalokat pedig nem csak csodálni, de kipróbálni is lehet a táncházakban. A moldvai táncházat a Rézeleje zenekar fogja kísérni, a szlovák táncházat pedig a felvidéki Pósfa zenekar, akik most járnak először Egerben. Ezek mellett azonban matyó, palóc és görög táncházban is részt vehetnek az érdeklődők.