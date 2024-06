Június 22-én délelőtt fél 10-től a Civil Közösségek Házába várják a jóga iránt érdeklődőket, lesz integrál, mandala, etka is. A Nemzetközi Jóga Napot több évben is megünnepelték már Egerben. Első alkalommal az Egri Norma Alapítvány mint Civil Szolgáltató Központ szervezte meg az Eszterházy téren. Azóta többször is megrendezték, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is.

A pandémia véget vetett a közösségi rendezvények megtartásának, aztán a Egri jóga klub szervezésében kelt újra életre a jóga nap. Ezen alkalmak különlegessége, hogy különféle jóga irányzat képviselői tartanak rövidített órát az érdeklődők számára, ezzel népszerűsítve a jógázást és megkönnyítve a sokszínűség közötti választást. Mert a jóga nem csak egy sport, hanem egy életforma, melyben a test és a szellem egyszerre épül és töltődik.