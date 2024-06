A Dobó István Vármúzeum és az Izlandi Csata Múzeuma együttműködésének köszönhetően látogatóinknak egy interaktív VR élményben lehet részük, amelyen keresztül az időben visszarepülve, az 1238-as izlandi csatában találhatják magukat. A látvány kialakítása során a készítők a hitelességre törekedtek, korhű öltözeteket, fegyvereket, környezetet jelenítettek meg, mutatták be az attrakciót a várban tartott szerdai sajtótájékoztatón, amelyen az is elhangzott, hogy a Múzeumok Éjszakáján a készítő képviselője és az izlandi múzeum igazgatója, Freyja Rut Emilsdóttir is ellátogat Egerbe.

Az izlandi csata közepébe csöppenhetünk a Múzeumok Éjszakáján

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Az izlandi történelem egyik legfontosabb eseménye a játékban bemutatott örlygsstaðir-i csata, mely a helyi klánok között zajlott, az ország függetlenségének elvesztéséhez vezetett. A látogató egy időkaput átlépve harcosként kapcsolódhat be a küzdelembe, kézbe foghatja az egyik törzsfő, Sturla legendás lándzsáját, a Grásíða-t.

A vármúzeum tervei között szerepel, hogy az 1552-es események tematikájához kapcsolódóan egy hasonló VR élményt hozzon létre, amivel különösen a fiatal korosztály számára kínálhat egy újabb lehetőséget a történelmi események átélésére.

A VR-élmény külön belépővel a Gótikus püspöki palota alsó szintjén, a Tinódi teremben lesz átélhető, 10 éven aluli látogatóknak nem ajánlott.