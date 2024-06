A Bródy Sándor Könyvtár június 21-én, pénteken újra társasjátékozni hívott minden játékos kedvű érdeklődőt. A Bródy Társas Piknik helyszíne a Dobó tér, ahol 14 órától 18 óráig várták a jelenlegi és leendő olvasókat.

A könyvtárban 2022-ben indult el a társasjáték-kölcsönzés. A szolgáltatáshoz számtalan könyvtári programot szerveztek megszólítva minden korosztályt. Társasjátékaikkal nemcsak a könyvtár falain belül, hanem kívül is, Eger több helyszínén is találkozhattak az érdeklődők. Így volt ez most is.