A múlt héten három teltházas programmal nyitotta meg a 2024-es nyári rendezvényszezont a Szépasszonyvölgy Szabadtéri Színpada, a szervezők egészen szeptember végéig, közel negyven programmal várják az érdeklődőket – írja Eger Város Hivatalos Oldala.

Csütörtök este az Öreglányok zenés komédia indítja a programkavalkádot. Négy különböző kultúrájú "öreglány" – őszinték, viccesek - igazi emberek, még most is ízig – vérig nők, akik életük utolsó fejezetében a hedonizmust és a nevetést választják. Néha nyersek, mégis rengeteg könnyedség és humor van bennük. Négy nő. Rajtuk keresztül látjuk a huszadik század történelmét amelynek stigmáit ma is őrizzük. Öreglányok, akik úgy játszanak, mint a gyerekek a játszótéren. Nevetnek Isteneken, szerelmeken, betegségeken, a társadalom korlátain. Olyan nők, akikhez az élet nem volt mindig kegyes, mégis minden mondatukkal azt üzenik: Nevess és élj. Szereplők: Kocsis Judit, Papadimitriu Athina, Kovács Kriszta és Bede-Fazekas Annamária.

A hétvégét Charlie, a rock, a jazz, a blues, a soul és a funky jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze nyitja meg pénteken este. Pályafutása 77 évének jubileuma alakalomból indul útjára a turné, amely tartalmát tekintve egyfajta összegzése annak az életműnek, amellyel évtizedek óta elkápráztatja nem csak legszűkebb – igencsak népes – rajongótáborát, hanem mindenkit, aki az igényes zenét szereti.

Ugyan kilógnak a sorból, de nincs nyári koncertszezon Egerben Kárpátia nélkül. Szombat este ők várják majd a rajongókat a Szépasszonyvölgyben. A hetet pedig az egyik leghíresebb magyar operett, a Csárdáskirálynő zárja Kállay Borival, Lukács Anitával, Faragó Andrással és Virágh Józseffel, írják.