Történetmeséléssel, játékkal, bemutatókkal várja a látogatókat június 22-én az egri vár, valamint a Dobó István Vármúzeum kiállítóhelyei. A kiállítások a muzeológusok interaktív bemutatóival elevenednek meg, hangzott el a kedvcsináló szerdai sajtótájékoztatón, melyen részt vett többek között dr. Ringert Csaba, a vármúzeum igazgatója is.

Múzeumok Éjszakája a Dobó István vármúzeumban 2023-ban (Archív fotó)

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Kurátorok várják majd 17-23 óra között az érdeklődőket a Lenkey-házban, a Gárdonyi-házban, a Ziffer Sándor Galériában, s tárlatvezetések lesznek a MúltKirakó, a Magyar Minta, A szabadságharc hadserege 1848-49-ben című kiállításban, szakember mutatja be a nemrég előkerült ostromágyút. Nem marad el az est egyik nyitányát jelentő, 18 órakor kezdődő vitézi felvonulás sem, de lesz az 1552-es ostromról szóló filmvetítés is.

A felfedezést hagyományos családi és online játékok segítik a Magyar Minta című tárlaton és a Gárdonyi-házban is, ez utóbbiban Históriás irodalom címmel, de még a múzeumi fotógyűjtemény is szerepet kap a múlt izgalmas felidézése során. Új attrakció a virtuális valóság élmény, egy izlandi múzeummal kötött együttműködés keretében az 1238-as izlandi csatába lehet bekapcsolódni.

Sajtótájékoztatót tartottak szerdán az idei Múzeumok Éjszakája programjaival kapcsolatban

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A Ziffer Sándor Galériában az Érzelmek hullámhosszán - A magyarországi romantika festészete című virtuális kiállítást lehet megismerni, majd Ádám Balázs játszik zongorán, ugyanott a valóságban is szemügyre vehetők lesznek az Országos Akvarell Triennálé képei.

Megelevenedik a XVI-XVII. század. Az Egri Vár Vitézei a kazamatákat, az aknafigyelő folyosókat, a történelmi kor harcászatát, Beáta, a sütőasszony az időszak gasztronómiáját, az Egri Vitézlő Oskola pedig az életmódot, a kor mesterségeit, a mindennapokat mutatja be a látogatóknak. A mai ételek, borok is szerepet kapnak, kistermelők borait lehet kóstolni, mindeközben a Magyar Honvédség is toboroz majd, bemutatva napjaink harcászatát. A tehetséggondozó történelmi szakkör diákjai színpadi előadáson mutatják be a tanultakat Víg napok az végeken címmel 18:30-kor.

Naplementekor a vár udvara is megélénkül: több mint 20 éves hagyományt követve hatalmas máglyát gyújtanak, amely körül táncházat tartanak Bécsi Gyula vezetésével, az est fénypontját a Lobbanáspont együttes tüzes produkciója jelenti majd.

A múzeumi ünnepet „Könyvhét after” címen igazi kuriózummal tesszük még érdekesebbé: csak a Múzeumok Éjszakáján kedvezményesen megvásárolhatók a múzeum kiadványai a vár boltjában

- emeléték ki.