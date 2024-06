Heves várossá válásának 40. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást Heves önkormányzata és a Hevesi Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény Tagintézménye, melynek ünnepélyes megnyitására június 6-án került sor – számolt be róla a Hevesi Hírportál. A tárlatot Kontra Gyula nyugalmazott polgármester nyitotta meg, Sveiczer Sándor jelenlegi polgármester pedig ünnep köszöntővel fogadta a szép számmal megjelent közönséget. Gyimesiné Gömör Ilona kurátor a kiállítás szakmai berkeibe engedett bepillantást, melynek létrejöttét sok jószándékú hevesi, Csintalan András kiállításrendező-grafikus, a HKK Művelődési Központ, valamint a Könyvtár Tagintézmény dolgozói is segítették.

Forrás: Hevesi Hírportál

– Ha a város 800 éves történelmét nézzük, akkor igen kevésnek tűnik ez a 40 év. Bár régen is mezővárosnak hívták településünket, lényeg az, hogy valamilyen központi szerepet játszottunk itt a dél-hevesi tájakon. A központi szerep gazdasági prosperitást, növekvő lakosságot, sokszínű kulturális életet és stabil közösséget feltételezett. Olyan embereket, akik szerettek itt lakni, szerettek itt dolgozni és volt jövőképük Heves településen, mert itt alapítottak családot és tettek azért hogy a fejlődés folyamatos legyen. A 40 évvel ezelőtti viszonyok lehetővé tették, hogy elérjük a városi rangot. A lakosságszám, a munkahelyek, az oktatás és egészségügy területén, de akár a sportot és kultúrát tekintve is megérett az a városi rang. Köszönjük azoknak, akik abban a korban is megtalálták a lehetőséget, hogy megugorjuk ezt a szintet – hangzott el Sveiczer Sándor köszöntőjében.

Kontra Gyula, a város nyugalmazott polgármestere elmondta, hogy az 1960-as években volt az első alkalom, amikor a kormányzati szervek úgy döntöttek, hogy megyénként néhány települést – jelesen a járási székhelyeket – ipari jellegű településsé kell formálni és várossá kell fejleszteni. Ezek között megjelent Hevesnek a neve is. A fejlődésben odáig is eljutott Heves, hogy a városban repülőgépes növényvédő állomás volt, és a megyén belül Hevesről végezték el fejtrágyázással a növényvédelmet. A 70-es évek végéig azonban nem történt meg a várossá nyilvánítás, a 80-as évek elején pedig megkezdődött a közigazgatás átszervezése. Az akkori városvezetés 1983. szeptember 27 én nyújtotta be a várossá válási kérelmet, és a következő évtől Hevest már megillette a városi rang.