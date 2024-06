A Református Látogatóközpont létrehozásának ötlete abból adódott, hogy sok turista látogat Tiszafüredre a Tisza-tó miatt, és közülük sokan ellátogatnak a helyi református templomba is. A templom mindennap nyitva tart, és Szabó Konrád Sándor lelkipásztor – a központ ötletgazdája – gyakran tart rövid tárlatvezetést és történelmi kitekintést a látogatóknak.

Református Látogatóközpontot adtak át Tiszafüreden

Forrás: ilovetiszato.hu



– Az évek során kiderült, hogy a turisták keveset tudnak a környező települések vallási értékeiről, ezért merült fel az ötlet, hogy bemutassák ezeket a kincseket is – mondta Szabó Konrád Sándor lelkész az I Love Tisza-tó magazinnak.

A Református Látogatóközpont célja, hogy a Tisza-tó környékén lévő vallási és kulturális értékeket bemutassa a turistáknak, és ezzel is gazdagítsa a látogatók élményeit.

– Az új központ remek lehetőséget kínál arra, hogy a turisták mélyebb betekintést nyerjenek a térség vallási örökségébe, és újabb okot találjanak arra, hogy visszatérjenek Tiszafüredre és környékére – fogalmazott az átadó kapcsán Ujvári Imre, Tiszafüred város polgármestere.

A Református Látogatóközpont nem szervezett túrákat kínál, hanem ajánlja a látogatóknak a környező vallási és kulturális helyszíneket. Elkészült a központ honlapja, amely részletes információkat nyújt az ajánlott célpontokról, és egy QR kódos applikáció is fejlesztés alatt áll. Az applikáció segítségével a turisták pontos útmutatást kapnak arról, hogyan érhetik el ezeket a helyszíneket, és mit érdemes még megnézniük a környéken. A központ 25 kerékpárral is rendelkezik, amelyeket a látogatók bérelhetnek, hogy könnyedén felfedezhessék a környéket.

Bár a központ főként a vallási értékek bemutatására fókuszál, más látnivalókat is szívesen népszerűsít. Az egyik első együttműködő partnerük a Hegedűs Lovas Major, akikkel közösen propagálják a környék további látványosságait. A központ nonprofit alapon működik, és örömmel fogadják más helyi attrakciók reklámanyagait is, hogy a turisták minél több élményt szerezhessenek, és később is visszatérjenek.

A Református Látogatóközpont elsősorban a református értékeket emeli ki, mint például a Biblia Múzeumot Tiszaderzsen, a tiszaszentimrei Tégla Múzeumot, a tiszafüredi református templomot, valamint a környező települések templomait, mint Tiszaszőlős és Poroszló.