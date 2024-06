Június elsején, szombaton este a Nemzeti Táncszínházban láthatják a nézők A varázsfuvolát a GG tánc Eger előadásában. Benne Papageno szerepében a fiatal és tehetséges táncos, Varga Dániel.

A fiatal táncos, Varga Dániel A varázsfuvolában is megmutatta tudást

Forrás: Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Podcastadásunkban nemrégiben felelevenítettük, hogyan értesült a fent említett rangos elismeréséről a fiatal táncos. Van egy szuper híre, említette meg neki Topolánszky Tamás, a tánctagozat vezetője, s így jelentette be, hogy Varga Dániel – akinek rögvest ki is csordult a könnye - milyen kitüntető címet kapott. Jött később a budapesti díjátadó, ahol sok olyan táncost láthatott, akik példaképei voltak.

Hogy kezdődött a tehetséges táncos pályája?

- Amikor kicsi voltam, rengeteget táncoltam a tévé előtt Michael Jackson zenéjére – mesélte. Azóta is nyitott minden stílusra, és Jackson örök kedvence. Sokáig nem is gondolta, hogy erre a pályára lép, ám amikor felvették a Magyar Táncművészeti Egyetemre, már érezte, hogy ebből lesz valami. Élt benne a bizonyítási vágy, hogy becsülettel végig kell nyomni azt a kilenc évet. A mesterek és mesternők mutatták számára az utat, s megtanulta, hogy ez egy komoly, nagy fegyelmet igénylő pálya, s arra is ráérezhetett, hogy legyen valódi művész, ne csupán „robot”- mesélte.

Aki szereti a táncot, az minden emóciót beletesz, és ez látszik is az arcán, a mozdulatain, magyarázta. Ma is nagyon hálás érte, hogy Egerbe kerülhetett, emelte ki. A fiatal táncos mostani elismerése igazolta is, hogy anno jól döntött Topolánszky Tamás, amikor bizalmat szavazott neki. Dani pedig megtalálta a helyét a társulatban, s úgy érzi, a GG Tánc Eger baráti közössége sokat hozzátesz az életéhez.

Miben láthatta őt az egri közönség? A Varázsfuvolában Papageno szerepében, emellett tapsolhattunk neki A dzsungel könyvében és A diótörőben is. Az Ahogy tetszikben pedig egy bohóc ruháját öltötte magára, és ez is testhezálló feladatnak bizonyult. Varga Dániel úgy gondolja, a legjobb pályakezdőnek szóló díjjal az egész évad munkáját ismerték el.