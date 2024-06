A Bródy ParkKönyvtár üzemeltetésében egész nyáron segítenek azok a fiatalok is, akik a szünidei kikapcsolódás mellett szívesen bekapcsolódnak a nyári diákmunka programba valamint az iskolai az iskolai közösségi szolgálat helyszíneként a könyvtárat választó tanulók. A diákok felelősségteljesen oldanak meg minden feladatot: segítenek a könyvtáros kollégáknak ki- és beszállítani a könyveket az Érsekkertbe, tájékoztatják az érdeklődőket a „falakon túli” szolgáltatásunkról. Precízek, ügyesek, rátermettek. A ParkKönyvtár minden hétköznap délelőtt 10 és 12 óra között tart nyitva, s nem csak kölcsönözni, visszahozni is lehet ide a könyveket, de akár be is iratkozhatnak az ifjú olvasók a fák alatt, közölték.