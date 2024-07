Udvarhelyi Ádám, a fődíjas páros tagja elmondta, egyébként egy zenekarban játszanak, van dobosuk, basszusgitárosuk is, de úgy alakult, hogy most duóban jöttek az énekessel. Meglepődtek, hogy nyertek. Alapkoncepciójuk, hogy népdalokat zenésítenek meg, a népdalok adottak, a zenei részét ők találják ki. Mivel azonban olyan sok daluk nem volt, ezért kiegészítették azokat néhány kedvenc feldolgozásukkal. Egerbe hét éve járnak vissza, ez a központjuk az utcazenélésben, máshol is voltak már így fellépni. Mostanában egyébként kevesebb fellépésük volt, tavaly nyáron több, de majd most talán lesz pár. Ő egyébként sóskúti, az énekes, Mónika Budapesten él, voltak koncertjeik a környező településeken, Sóskúton, Budapesten is egyszer-kétszer.

Markó Mónika, a formáció énekese egyébként erdőtarcsai és Hatvanba járt gimnáziumba, valamint énektanárhoz is.

- A gimnázium 11. osztályában kezdtek járni a Kocsis Albert Zeneiskolába Kriszti nénihez, onnan datálható, hogy elkezdtem komolyabban foglalkozni az énekléssel. Egy kicsit gitározni is tudok, s volt időszak, amikor kísértem magam, jártam fellépésekre, de zenekarban érzem magam a legjobban vagy duóban. Két zenekarunk létezik, a fiatalabb, két és fél éves a Folkontinent formáció, amelynek akusztikus verziójával versenybe szálltunk most. És van a PlayGround, amely 2019-bben alakult és amellyel akkor elnyertük a szakmai zsűri díját – mondta Markó Mónika.

Az énekes szerint az utcazenélésnek és a klubokban való fellépésnek is megvan a saját szépsége. Az utcazenélés nem egyszerű kategória, azért izgalmas, mert látják, ki az, aki megáll, s az nagyon jó visszajelzés. Most is nagyon jókat kaptak, szívmelengető volt mindenki hozzáállása, megállították emberek az utcán, megölelték, sok szerencsét kívántak nekik. Ebből az öt napból egy éven keresztül töltekeznek majd.