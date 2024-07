Új társulati tagokat is köszönthettek, Nánási Ágnes, Budai Márton és Pintér Tamás már remekül beilleszkedtek. Szilner Olivér tíz év után köszön el a társulattól. Szűcs Réka felidézte, több külföldi és belföldi vendégszereplésük is volt, s több szakmai díjat is kaptak. Nemzetközi fesztiválon a legjobb alakítás és a legjobb interaktív előadás díját is megkapta a Paprika Jancsi. A Deszkavízión A padlás Visszataps-díjat nyert el, a színház Családbarát munkahely minősítést kapott. Emellett Kiváló Munkáért díjazott lett Bathó Tünde, illetve a Harlekin Bábszínház Eger Csillaga is lett.

A jövőről is szólt néhány szót a bábtársulat vezetője. A következő évadban 18 bábszínházi előadással készülnek a nézőknek, melyből 6 előadás teljesen új lesz, s a következő évad újdonsága felnőtteknek szóló előadás színrevitele lesz. Maradnak a különkiadású előadások is. Ezek olyan bábszínházi műsorok, melyek után valamilyen plusz játékot vagy foglalkozást szervez a színház, ahol a nézők az előadókkal együtt tudnak alkotni, játszani vagy beszélgetni.