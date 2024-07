A borünnep harmadik éve "váltotta le" a korábban Egri Bikavér Ünnepeként nevezett többnapos, negyedszázada futó rendezvényt. Mint azt Tarsoly József hegybíró a péntek délutáni M1-en futó híradóban való élő bejelentkezésében is kifejtette három éve határoztak úgy, hogy az egri borok hírét keltő rendezvényeiket az évszakokhoz kötik, s így most már négy komoly borgasztronómiai megjelenés segíti népszerűsíteni a borvidék kiváló nedűit.

A hegybíró arról is beszélt, hogy közel negyven egri borászat háromszáz bora mutatkozik be most a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben, ami önmagában is impozáns. A rendezvényeik időpontjának kiválasztásakor pedig tekintettel voltak a hosszú évtizedekre visszanyúló időjárási tapasztalatokra is. Nos, ami azt illeti az időpontválasztás most is bejött: a nyár talán legmelegebb napjait vészelhették át a részvevők a park árnyat nyújtó dús lombozatú fái alatt úgy, hogy az eső messzire elkerülte a környéket.

A pénteki program – melynek kisérő, főként zenei műsorai az Egri Csillag és az Egri Bikavér nevet viselő színpadon zajlottak – igen csak zsúfolt volt, amit este fél kilenckor egy nagyon fontos eredményhirdetés is gazdagított: kihirdették az Egri Bor Ünnepe borverseny nyertes borait.