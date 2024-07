Az abasári ásatáson Aba Sámuel kiráy nyughelyét keresik

Július 5-én éppen 980 éve annak, hogy 1044-ben meghalt Aba Sámuel, a harmadik – és az első választott – magyar király. Ő volt az első magyar uralkodó, akit meggyilkoltak. Mint arról már portálunkon is beszámoltunk annak idején, 2020. október 12-én azért kezdődött a régészeti feltárás Abasár központjában, a Bolt-tetőn, mert a remények szerint Aba Sámuel király nyughelye itt található. Makoldi Miklós, az ásatás akkori vezetője már a feltárás megkezdésekor elmondta portálunknak, hogy Abasár a honfoglalás óta nemzetségfői, később királyi központ volt. Történeti források számolnak be arról, hogy Aba Sámuelt itt helyezték örök nyugalomra. A királyt Feldebrőnél ölték meg, de pár év múlva átszállították földi maradványait az általa alapított Sár monostorába, amely egyértelműen Abasárral azonosítható. A Képes Krónika így számol be minderről: "Aba király pedig a Tisza felé futa s a magyarok, kiknek uralkodtában vétett vala, egy faluban, egy ó veremben megölik s egy egyház mellé eltemetik. Néhány év mulva, midőn testét a sírból kiásták, szemfedőjét és öltözetét rothadatlan és sebhelyeit begyógyúlva találták, s eltemették osztán testét tulajdon monostorában." Makoldi Miklós korábban azzal folytatta, nincs adat arra, hogy a sírját később kifosztották volna, tehát megvan az esély Aba Sámuel sírjának megtalálására. Ez több szempontból is izgalmas, folytatta a régész, mert az Abák Csaba ágán Attila hun király leszármazottai. Ha egy Aba-nemzetségbe tartozó férfinak meg tudják határozni a DNS-ét, és az megegyezik az Árpádokéval, akik szintén Attila leszármazottainak tartják magukat, akkor kiderülhet, hogy Attila lehet a közös ősünk.