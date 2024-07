Szombaton kezdődik a Berliner Wein Trophy (BWT) bormustra. A BWT-t 2004 óta rendezik meg, évente két bírálati körben, februárban és júliusban. A német bormarketing társaság (DWM) szervezésében mintegy négyszáz nemzetközi szakértő a két kört együttvéve évente nagyjából 14 ezer bort értékel. A verseny szabályai alapján a teljes mezőny legfeljebb 30 százaléka kaphat elismerést. Amellett, hogy Heves vármegye borvidékeinek borai is megméretik magukat, egy különleges kísérő eseménye is lesz a versenynek.

Az egri bikavért is bemutatják a bormustrán (Illusztráció)

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Barta Éva borexport szaktanácsadó érdeklődésünkre elmondta, a Prowein szakkiállításon merült föl egy beszélgetésben, hogy mutassák be jeles szakíróknak, borászoknak, a borászat körül dolgozó nemzetközi szakembereknek az egri borvidéket, a bikavért.

– Ez most megvalósul, egy ötven fős mesterkurzust tartunk vasárnap, ahol az egri borvidék általános bemutatása mellett hat borászat borát is megmutatjuk. Fő üzeneteink, hogy ismerjék meg hazánk legizgalmasabb borvidékét, illetve tapasztalják meg a házasítás erősségeit, komplexitását a borokon keresztül ezek a szaktekintélyek. Ez a kísérő program nem jöhetett volna létre az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának valamint a borászatok támogatása nélkül – mondta.

Ha lezajlott a mesterkurzus, természetesen beszámolunk arról, milyen tapasztalatokkal zárult.