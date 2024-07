A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt mottóval szervezték meg az idei országos roma zarándoklatot július 6-án Mátraverebély-Szentkúton, ahol szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek Székely János szombathelyi püspök, Szocska A. Ábel nyíregyházi görögkatolikus püspök és számos pap koncelebrálásával – írja az Egri Főegyházmegye honlapján.

Dr. Ternyák Csaba is misézett az országos roma zarándoklaton Mátraverebély-Szentkúton

Forrás: Merényi Zita, Körössy László/Magyar Kurír

Az ország különféle tájegységeiből, Zalától Szabolcsig mintegy harmincöt településről érkeztek Mátraverebély-Szentkútra szombaton énekelve a zarándokcsoportok, egy-egy menet élén feszülettel vagy ajándékokat hozva a Szűzanyának, hittel a szívükben.Az érkezőket Orosz Lóránt OFM kegyhelyigazgató fogadta áldással, jó szóval, imával, rövid elmélkedésekkel. A mezőszemerei és szendrőládi csoport püspöki áldást is kapott a Szentkútra éppen megérkező Székely Jánostól, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) cigánypasztorációért felelős püspökétől, akit a zarándokokok testvérként-barátként üdvözöltek.

Dúl Géza korábbi országos cigánypasztorációs referens kezdeményezésére 2003 óta szerveznek a cigány közösségeknek nyári zarándoklatot Mátraverebély-Szentkútra, idén az imádság éve jegyében, az Istennel való személyes kapcsolatnak szentelve, ugyanakkor az egység megélésének szándékával, közösségben.

Ternyák Csaba az idei országos cigányzarándoklat mottójára utalva hangsúlyozta, egy jól működő családról például elmondhatjuk, hogy „egy szív, egy lélek”, hiszen egy célért dolgoznak. Képesek arra, hogy leküzdjék a széthúzó erőket, megtalálják az erőforrásokat, amelyek összegyűjtik őket. „Legyen a legfontosabb alapélményünk az, hogy testvérek vagyunk, akik hiszünk Istenben, tiszteljük a Szűzanyát és tisztelettel-engedelmességgel vagyunk a pápa iránt.”

A cigányság értékeivel kapcsolatban az érsek kiemelte és egyúttal példaként állította a roma szülők gyermekeik iránti szeretetét. Szólt arról is, hogy számos roma férfi visszatalált a munka világába, ahogyan ezt az egri bazilika felújításakor is tapasztalta. Ternyák Csaba rámutatott a cigányság legveszélyesebb ellenségeire is, ezek az alkohol, a drog és az uzsora. Az ellenség legyőzésére pedig erős elhatározás szükséges – biztatta a jelenlévőket az érsek. „Vigyázzunk egymásra, segítsünk egymásnak, mintegy védőhálót kialakítva egymás körül”- kérte.