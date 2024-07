Az Egri Borlovag Rend az Egri Bor Ünnepén avatta tiszteletbeli borlovaggá Cs. Varga Istvánt, irodalomtörténészt. Az újdonsült egri borlovag, aki Kapuvár díszpolgára, július 15-én fogadta az egri vasútállomáson szülővárosának Egerbe, táborozásra érkező fiataljait. A kapuvári Szent Anna plébánia ifjúsági csoport 25 fiatalja, Méry László káplán és Bognár Dávid kántor és hitoktató vezetésével érkezett Dobó, Gárdonyi és a bor városába.

A kapuvári fiatalok Egerben, a Gárdonyi-sírnál.

Forrás: Bognár Dávid / Beküldött fotó

Már a vasútállomáson meglepetés várta a kapuvári táborozókat

Cs. Varga István elmondta, hogy folytatódott az a szép szokás, amely a Győrből Egerbe érkező Jáki Teodóz bencés szerzetest, tiszteletbeli egri fertálymestert, a csángómagyarok bencés vándorapostolát, a fertálymesterek csíksomlyói zarándoklatának ötszörös lelki vezetőjét minden alkalommal fogadta az egri vasútállomáson. Ez alkalommal a vasútállomás hangosbemondója így köszöntötte a vendégeket: Szeretettel köszöntjük városunkban a kapuvári táborozókat.

A táborozók felkérésére, Cs. Varga István idegenvezetést vagy, ahogyan ő hívja, honismereti kíséretet is vállalt.

– Alapvető célom ugyanaz volt, ami tanárként is. Még Németh Lászlótól tanultam, hogy a pedagógus hit, hogy az ember többre tanítható és jobbá nevelhető. Őszintén megmondom, hogy az utóbbiban már nem bízom annyira, mint régen, bár még most is vallom, hogy az ember eredendően jó. Alapelvem és szemléletem a megismerés, a megértés, a szeretet. Nem számadatokat, nem útikalauz-ismereteket sorolok, hanem élményt igyekszem adni, megmutatni, miért, mitől szép Eger. Biztattam őket, hogy merjenek látni, a „miért szép?” kérdésre saját választ adni, titkokat fürkészni – kezdett bele a tábor mesélésébe a honismereti kísérő.