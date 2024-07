Az Egri Bor Ünnepe idén július 11-e és 13-a között több mint több kulturális és zenei programmal várja a vendégeket. Az ország egyik legnagyobb borgasztronómiai fesztiválja továbbra is ingyenesen látogatható.

Zenei, kulturális és gasztronómiai különlegességek várnak az Egri Bor Ünnepén (Archív fotó)

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az elmúlt két évben is bizonyítottuk: Az Egri Bor Ünnepe méltó folytatása az Egri Bikavér Ünnepnek, a fesztivál továbbra is az egri nyár legnagyobb eseménye és az ország egyik legismertebb borgasztronómiai fesztiválja. Mindez nagy felelősség számunkra, hiszen azt szeretnénk, hogy az esemény révén még nagyobb figyelmet kapjon ez a csodás borvidék és mindenki, aki azért dolgozik, hogy az egri borok még szélesebb körben legyenek ismertek

– nyilatkozta Tarsoly József hegybíró. Az esemény főszervezője kiemelte: a rendezvény fontos célja, hogy a borfogyasztók és a borászok közötti közvetlen kapcsolatot támogassa, valamint még több ember figyelmét fordítsa Eger és környéke gazdag kulturális és épített örökségére.

Ebben az évben háromnapos lesz a borünnep hivatalos része – a kiállító borászatok és éttermek saját döntésük nyomán vasárnap is maradhatnak, de hivatalos programok már nem lesznek –, azonban így is rengeteg gasztronómiai élményt, ingyenes koncertet, kulturális és családi programot tartogatunk majd a látogatóknak. Az Egri borvidék legjobb borászai ismét sok-sok különleges nedűvel várják a vendégeket, a kitelepülő éttermek csúcsséfjei pedig egyedi ételkülönlegességekkel készülnek.

Az Egri Bor Ünnep programjai

Ami a programkínálatot illeti, két színpadon több mint húsz koncert és kulturális előadás lesz az idei borünnepen. Az Egri Bikavér Színpadon többek között fellép Báder Ernő és vendégei, koncertezik a 25 éves Kerozin együttes, valamint Bor-Bár című előadásával Sing Viki, Soltész Rezső, Mujahid Zoltán és a Gonda Music Band. Az Egri Csillag Színpadon sok más formáció mellett fellép az Esti Kornél, a Fish! és a Jazztelen is. Ebben az évben is lesz traktorok és veterán járművek kiállítása és a szombati napon felvonulása.

Hiszünk abban, hogy az ilyen események révén egyre többen fedezik fel az Egri borvidék különlegességeit és értékeit, ez nagyon fontos számunkra.

– De a legbüszkébbek továbbra is arra vagyunk, hogy a borünnep már rég túlnőtt azon, hogy a borászokat, szőlészeket, az egri bort ünnepeljük, hiszen ez a rendezvény családok, ismerősök, barátok rendszeres találkozóhelyévé vált. Egy olyan hellyé, ahol nem az ellentétek, hanem a közös élmények, emlékek számítanak, ahol közelebb kerülhetnek egymáshoz olyan emberek is, akik egyébként lehet, hogy nem is szívesen beszélgetnének egymással – emelte ki Tarsoly József.