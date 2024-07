Kiszely Orsolya hímző népi iparművésztől, a Népművészet Ifjú Mesterétől a török tulipán mintáról tudtunk meg érdekességeket. A magyar népi hímzőkultúra jellegzetes megjelenései közé tartozik a tulipánforma. Hogy mikor került bele, nem lehet pontosan meghatározni, az viszont biztos, hogy az oszmánoknak nagy hatásuk volt ennek a motívumnak a megjelenésére. A reneszánsz korból eredő úri hímzésben is ott van már a tulipán. A hímzőműhelyekben dolgozó asszonyokat a gazdasszonyok kölcsön is adták, egy-egy jó hímző bejárta a Hódoltság területét. Mintákon, példakendőkön is terjedtek a motívumok, így aztán a közemberek feleségei is eltanulták, maguk ízléséhez, tudásához alakították őket, a tulipánokat is. Kiszely Orsolya szerint az oszmán hímzéskultúra motívumszerkezete, színvilága meghatározó volt a magyarban. A mostani nagy hímző területek közül a dél-alföldiekre, a rábaközi gyapjúhímzésre is hatással volt, de az erdélyi mintakincsben is markánsan megjelenik.