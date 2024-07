Szerepeltem a Négy lány egy udvarban című filmben is, amelynek a főszereplője Törőcsik Mari volt, aki Pélyen született, és már akkor büszke volt az egész falu rá. Hozzám mindig odajött a forgatás végén, és Bandikának szólított – a többiek csak néztek

- idézi fel a doktor.

– Mindig szerettem az idős embereket – mondja –, és ők megérezték ezt. Bánsági István doktor, Pista bácsi volt előttem évtizedeken át a falu orvosa, akit példaképemnek tekintettem. Sikerült a házánál emléktáblát elhelyezni, ami méltatja a munkásságát, nagyon megérdemli. Az ő idejében és azután is, hogy én idekerültem, egy falusi orvos munkája még egész más volt, mint ma. Nem volt MR, CT, nem küldhettük mindennel szakrendelésre a betegeket, magunknak kellett dönteni úgy, hogy meghallgattuk a bajaikat – ha kellett, a lelkieket is –, s persze alaposan megvizsgáltuk őket. Igyekeztünk segíteni a legjobb tudásunk szerint, de mindenkit sajnos nem lehetett meggyógyítani, ahogy most sem lehet - mesélte a Szabad Földnek az idős orvos.