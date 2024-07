– Különleges az egri kulturális kínálatban az idén 10 éves Utcazenészek Versenye – mondta Ábry Zoltán főszervező sajtótájékoztatón kedden a Guri Serházban a július 23-án kezdődő versenyről. – Jegyet sem kell váltani, és 5 napon keresztül jövet-menet zenészekkel találkozhatbnak az emberek. Célunk, hogy mindez felüdülést hozzon a hétköznapokban. A verseny Like érméi már országos hírűek, ezzel kell eldönteniük az embereknek, hogy melyik festő vagy zenész munkája tetszik nekik jobban. Mindez megmutatja, hogy nem csak a rádió és a gépzene világa létezik, az előzene, az emberi alkotóképesség fontosságát. Idén pedig szokatlanul magas, 1 millió forint a közönségdíj, a szakmai zsűri díjazza a legjobb együttest illetve a legjobb szólót,duót. – emelte ki. Hozzátette, számos elismert zenész volt már a zsűri tagja, de 6 éve állandónak mondható a bíráló közönség.

Egy millió forintot vihet majd haza a közönségdíjas az Utcazenészek Versenyéről

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Elmondta, az Eszterházy téren és a Dobó téren is lesz egy színpad.

Teleki Klári a képzőműészeti fesztivál szervezője hangsúlyozta, a művészetet oda kell vinni, ahol sok ember van, megköszönte Ábry Zoltánnak, hogy jó ideje támogatja a közös megvalósítást, nem csak szakmailag, anyagilag is.

– Egyre népszerűbb már a képzőművészeti fesztivál is, sokan jelentkeztek , művészeti iskolák is részt vesznek. Diplomás és amatőr, autodidakta művészek is érkeznek. Közismert és elismert művészekkel találkozhatnak és tanácsokat kaphatnak tőlük. Idén is lesz látványfestés, 14 formáció 23 művész nem előre meghatározott téma alapján alkot, majd gálaműsor zárja a napot július 26-án. Szakmai és társadalmi zsűri díjazza az alkotásokat – mondta Teleki Klári.