– Egyre népszerűbb már a képzőművészeti fesztivál is, sokan jelentkeztek , művészeti iskolák is részt vesznek. Diplomás és amatőr, autodidakta művészek is érkeznek. Közismert és elismert művészekkel találkozhatnak és tanácsokat kaphatnak tőlük. Idén is lesz látványfestés, 14 formáció, 23 művész nem előre meghatározott téma alapján alkot, majd gálaműsor zárja a napot július 26-án. Szakmai és társadalmi zsűri díjazza az alkotásokat – mondta korábban Teleki Klári.