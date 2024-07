Július 9-ig még megtekinthető Skultéti Imre fotókiállítása az egri Civil Közösségek Házában. Mint a fotós lapunknak elmondta, az Emlékprotézis címet viselő összeállítás korábban Budapesten, a Magyar Fotográfiai Szövetség székházában is bemutatkozott. A kiállított 54 kép változatos témában készült, közel 40 évet ölel fel az anyag, a kezdetektől, amikor elkezdett ismerkedni a riportfotó lényegével.

Portrékat, tájfotókat is kiállított egri tárlatán Skultéti Imre

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

- A képeken szerepelnek ismert személyek, olyanok is, akik már nincsenek közöttünk és olyan portrék is ki vannak állítva, amiket eseményeken fényképeztem. De találhatóak közöttük szocio jellegű portrék, aktfotók, tájfotó és képek menekültekről, Moszkváról, s pár streetfotó is. A tárlat elején vannak olyan fényképek, amelyeket analógból sikerült feljavítani digitálisra, hiszen az analóg fényképezésen nőttem föl – mondta a szerző. Skultéti Imre hozzátette, van egy blokk Bélapátfalvához, Jósvafőhöz kötődő képekből, s balatoni, Békés megyei, budapesti arcokról.