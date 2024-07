Idén 10. alkalommal szervezik meg az 5 napos Utcazenészek Versenyét Egerben július 23. és 27. között, írta közleményben a rendezvény szervezője, Ábry Zoltán. Ezzel egyidőben a Képzőművészti Utcafesztivál szintén mérföldkőhöz érkezett. Teleki Klári egri művészetpártoló szervezésében ebben az évben 5. alkalommal csatlakozik a rendezvénysorozathoz festőkkel, szobrászokkal, képzőművészekkel.

Jubilál az Utcazenészek Versenye (Archív fotó)

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Az Utcazenészek Versenye Eger 2015-ben Harmati Péter egri vállalkozó alapötlete alapján és Ábry Zoltán szervezésében indult útnak azzal a céllal, hogy az egri belváros megteljen élettel. A vállalkozók elképzelése olyan jól sikerült, hogy azóta a rendezvény már nem csupán kulturális esemény, hanem Eger város kiemelt jelentőségű turisztikai eseménye, az egri belváros legjelentősebb rendezvénye. Az Utcazenészek Versenye széles vállalkozói összefogással jön létre minden évben. A szervezők minden önkormányzati forint mellé, további 3 forintot szereznek piaci bevételekből. Jó példája ez annak, hogy vállakozói összefogással, megfelelő agilitással, és önkormányzati partnerséggel országosan ismert turisztikai rendezvényt lehet teremteni. A rendezvényt 3 éve a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja – közölték az eseményről.

Kitértek arra is, hogy a fesztivál egyediségét az like érmék adják. A rendezvény 5 napja alatt az utcai járókelők úgy támogathatják a nekik legjobban tetsző utcazenészt, hogy ezeket a „like érmét” adják nekik. Ezekhez az egyedi gyártású szavazóérmékhez a fesztivállal szerződött partnereknél való fogyasztás esetén lehet hozzájutni. Ez a szavazórendszer észrevétlenül egy közművelődési küldetést teljesít, hiszen az egyszerű járókelőknek értékítéletet kell hoznia a megannyi élőzenét játszó feltörekvő zenekar kapcsán. Az egyénnek összehasonlításokat kell tennie, és döntenie kell arról, hogy melyik a számára tetsző zenei stílus, előadásmód.

– 2016-ban jelent meg először a szakmai zsűri az Utcazenészek Versenyét. A szervezők célja ezzel az volt, hogy a közönségszavazás mellett egyfajta szakmai értékítélet is legyen a döntéshozatalban. Mindemellett az évről évre Egerbe érkező amatőr zenészek országosan ismert és szakmailag elismert zenészektől kaphatnak tanácsot a zenei karrierjük építésével kapcsolatosan – emelték ki.

A szakmai zsűri tagjai:

Nagy Zoltán (zenei vezető, karmester Gárdonyi Géza Színház, főiskolai docens Eszterházy Károly Katolikus Egyetem),

Szentmihályi Gábor (dobos, hangmérnök, zenei producer, Rapülők, Bon-Bon),

Szolnoki Péter (Artisjus-díjas zenész, Bon-Bon).

– Az elmúlt 4 évben olyan mértékben megnőtt a jelentkező alkotók létszáma a Képzőművészeti Utcafesztivál iránt, hogy már nem csak egri alkotók állítanak ki, hanem az ország 20 városából érkeznek művészek (többek között: Székesfehérvár, Piliscsaba, Budapest, Debrecen, Győr, Balatonlelle, Ózd, Kalocsa, Sárbogárd, Veszprém). A megnövekedett létszám miatt ez a fesztivál a tavalytól az Eszterházy térre költözött, ahol a fás ligetes részben a sétányok mentén alakítanak ki kiállító tereket. Minden nap új alkotások, és zenére történő látványfestés programokkal várják az érdeklődőket. Bár a fesztivál magját továbbra is az amatőr zenészek és képzőművészek tömege adja, a szervezők a dupla jubileumot gazdag programmal ünneplik meg. A Dobó téren és az Eszterházy téren is színpadot állítanak, melyeken felváltva követik majd egymást a koncertek az 5 nap alatt. A legismertebb fellépő idén a Zaporozsec lesz, de mellettük számos népszerű dallamot játszó emlékzenekar is fellép, és persze az utcazene kedvelői számára az elmúlt 10 évből már jól ismert amatőr zenészek is visszatérnek városunkba, hogy ünnepi koncertet adjanak az egrieknek – írták a részletekről.