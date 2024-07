Tíz évvel az egri Templom Galériában tartott nagysikerű kiállítása után hamarosan ismét Egerben láthatók az idén nyolcvanöt esztendős Galambos Tamás Munkácsy-díjas festőművész, a magyar kortárs figurális festészet összetéveszthetetlen stílusú, nemzetközi hírű képviselőjének művei.

Galambos Tamás csak a 70-es évektől kezdve kialakult meseszerű, a hivatalos kultúrpolitika által „gyermekinek” bélyegzett látásmódja miatt került át fokozatosan a „tiltott” kategóriából a ,,tűrtbe”. Mára nemzetközi szinten elismert művész

A művész életműve előtt tisztelgő tárlat augusztus 3.-ától szeptember 15.-ig, kedtől péntekig 10-17 óráig, illetve szombaton 10-től 14 óráig látogatható díjmentesen a Szent János úti Perce Galériában. A tárlatot augusztus 3.-án délután öt órakor Wehner Tibor művészettörténész nyitja meg.

Mivel a művész ezer szállal kötődik Egerhez, érdemes felvillantani néhány részletet a városhoz kötődő gazdag életútjából. Galambos Tamás 1939-ben született (boldogházi) Kiss Tamás András néven. Szinte egész gyerekkorát Egerben töltötte. Tanulmányait a cisztereknél kezdte, majd a Lyceumban folytatta, de végül az V. számú iskolában kellett befejeznie. Rajztehetségét először a család barátai, Kálnoky László költő, Radványi Géza és Ranódy László filmrendezők, valamint Batthyány Gyula festő fedezték fel 6-7 éves korában. (Batthyány több ízben a család vendégeként tartotta meg egri nyári szabadiskoláit.)

A nagyanyjáról festett portréval már 13 éves korában megnyerte a Képzőművészeti Gimnázium országos rajzversenyét, ezután műveit önálló tárlaton mutatták be a Deák Ferenc utcai úttörőházban. A kiállítást azonban a megnyitó után betiltották, ennek ellenére a versenydíjnak köszönhetően felvételt nyert a Képzőművészeti Gimnáziumba Sebestyén Gyula osztályába. Ekkor figyelt fel rá Hárs László író, a Magyar Rádió munkatársa, akinek javaslatára vette fel a Galambos családnevet nevelőapja, az egri főgyógyszerész-jogtanácsos dr. Galambos János után. A Képzőművészeti Főiskolán Barcsay Jenő és Hincz Gyula tanítványa volt, de Bernáth Aurél is rendszeresen foglalkozott vele, sőt megélhetését támogatta, rendhagyóan elfogadva, hogy nem csatlakozik egyetlen stílusirányzathoz sem. Így saját összetéveszthetetlen formanyelvén alkothatott, amely nemzetközi ismertséget hozott számára a 70-es 80-as években. Rajzait Nagy László költő közölte először lapjában, ahol rendszeres munkát biztosított számára. Reprodukciók száma tekintetében külföldön ma is az egyik legtöbbet publikált kortárs magyar festő, számos kiadvány illusztrátora.