Harminc éve kezdődött a Lépni kell! gyalogos zarándoklat hazánkban, amelynek keretében a Krisna-hívők elvitték az erőszakmentesség, a vegetarianizmus, a környezettudatos életmód és persze a védikus értékek és az ezzel járó örök vidámság üzenetét a legkisebb vidéki településekre is. Az idei zarándoklaton ismét lesz, zene, ének, tánc, okos, káros szenvedélyektől mentes bulizási lehetőség a fiataloknak, faültetés, és sok-sok meglepetés. Az idei zarándoklat Eger és a Tisza-tó környékére fókuszál.

Egerből indulnak zarándoklatra a Krisna-tudatú hívők, egészen a Tisza-tóig mennek (Illusztráció)

Forrás: Lang Róbert/Somogyi Hírlap

Krisna-hívőkből álló csoport indul kéthetes, gyalogos zarándoklatra július 8-án Egerből. A tiszta, erkölcsös életet és a környezettudatos gondolkodást népszerűsítő zarándoklat idén a Tisza-tó településeit járja be. A 30 éve indított és rendszeresen megrendezett „Lépni kell!” elnevezésű zarándoklat mottója: egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás. A résztvevők az érintett településeken idén is faültetéssel gazdagítják a régiót. A zarándoklattal a fenntarthatóság és a környezetvédelem fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, valamint egy egészséges, szerektől mentes bulizási alternatívát kínálni a fiataloknak.

Immár három évtizedes hagyomány, hogy nyaranta felkerekednek a Krisna-hívők és gyalogosan bejárják az ország egy-egy részét, hogy ráirányítsák az emberek figyelmét a tisztább, tudatosabb, erőszakmentes élet lehetőségére.

– Magyarország és az egész világ erkölcsi válságtól szenved, amitől csak határozott, pozitív irányú lépések menthetnek meg minket. Ennek érdekében mindannyiunknak lépni kell – mondja Caitanya Dāsa (Karádi Csaba) szervező. A zarándoklat nem pusztán hirdeti, hanem a gyakorlatban be is mutatja az általa képviselt értékekre épülő életmódot. Olyan univerzális emberi értékeket kívánnak hangsúlyozni, amelyekkel vallási és világnézeti hovatartozástól függetlenül valamennyien azonosulni tudunk.

Az első magyarországi zarándoklat 30. évfordulója alkalmából megrendezett idei eseményen a zarándokok több facsemetét is elültetnek az útvonalon, ezzel is szolgálva és képviselve környezetünk – a Földanya – védelmét. Hasonló üzenetet hordozott a Krisna-völgyben megtartott tavaszi “Öko Odüsszeia” konferencia is, ahol a fenntarthatóság társadalmi dimenzióiról folyt a párbeszéd.