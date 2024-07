Elmondták, fantasztikusan jó volt a hangulat a fesztiválon, az idő is kegyes volt hozzájuk. Standoltak, rengeteg látogatójuk, érdeklődőjük volt, a helyszínen pedig ez a közös látványfestésen alkotott képük készült. Zsom Marianna egyébként mindenféle stílusban fest, míg Kónya Enikő inkább a geometrikus formavilágban festi képeit.

Szűcs Rita és Budai-Sántha Balázs először festettek közösen, az egri művész ötödször vett részt a fesztiválon, míg fővárosban élő művésztársa második alkalommal látogatott el a rendezvényre Egerbe. Míg Szűcs Rita expresszionista stílust képvisel, a portrék mögöttes tartalmat is hordoznak a népművészet nyelvén, Budai-Sántha Balázs többféle stílust is képvisel, most a kubizmussal próbálkozik, bár közös alkotásukat nem így készítette, ahhoz több idő kellene. Így maradt hiperrealista. Egy mondatban megbeszélték, mit szeretnének, elfelezték a vásznat, Szűcs Rita egy punk női arcot, Budai-Sántha Balázs pedig egy punk pizzást festett. Mindketten jönnek jövőre is.