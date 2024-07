Családi csavarral rázta fel a múlt hétvégén Ostorosra ellátogató színházkedvelőket a helyi Szikra Színkör. A könnyed bohózatban a nagymama áll a középpontban, aki sok év után ellátogat népes családjához, ahol szinte mindenki megváltozott, kivéve a nagymama értékrendje. Próbál mindenki példásan megfelelni, de persze itt is, ott is „kilóg a lóláb”. A darab humora részben azért is erős, mert a Családi csavarban mindannyian ráismerhetünk helyzetekre, családtagokra, ismerősökre.

A szereplők

Forrás: Beküldött fotó

A szerepek nagyon ültek, a szereplők magukénak érezték a karaktereket. A közönség együtt élt a darabbal, az utolsó pillanatig nem volt nyilvánvaló a csattanó. A cselekmény mai, modern, és bár nyelvezetében is illeszkedik a fiatalok szóhasználatához, mégsem vulgáris. A társulatnak két alkalommal is sikerült telt ház előtt bizonyítani, hogy a magyar amatőr színházakban mennyi potenciál van. Több megkeresés is érkezett azóta, és a amint azt rendező-vezetőjüktől – Grenerczy Anna Lili - aki elsőszerzősként jegyzi ezt a darabot – megtudtuk szívesen utaztatják előadásaikat a jövőben. Megpróbálnak minden meghívásnak eleget tenni.