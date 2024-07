Immáron az elmúlt három évben is bizonyították a szervezők, az Egri Bor Ünnepe méltó folytatása az Egri Bikavér Ünnepnek, a fesztivál továbbra is az egri nyár legnagyobb eseménye és az ország egyik legismertebb borgasztronómiai fesztiválja – közölte Tarsoly József, egri hegybíró. Az esőfelhők ugyan kerülgették az Érsekkertet, csütörtökön volt is egy esti zápor, végül komolyabb csapadék nélkül ünnepelhettük a hétvégén az egri szőlő- és bortermelőket, gasztronómusokat. A poháreladásokból, a borászok és az éttermek forgalmából arra lehet következtetni, hogy ismét nagyon sokan jöttek el a rendezvényre, bár a nagy meleg miatt némileg elmaradt a látogatólétszám az előző évitől és a vendégek is a nyitás helyett kicsit később érkeztek ki az Érsekkertbe, azonban kitartottak a koncertek végéig.

Remekül sikerült az Egri Bor Ünnepe, s már azt is tudjuk, jövőre mikor rendezik

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Továbbra is azon dolgozunk, hogy új alapokra helyezzük a rendezvény struktúráját, felépítését, üzenetét. A munkát elkezdtük, azonban ez egy több éves folyamat, hiszen úgy kell megújulnia a rendezvénynek, hogy méltó legyen a többszáz éves Szent Donát kultusz hagyományához. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkeznünk a borünnep huszonnyolc évvel ezelőtti alapjairól sem, mivel a borgasztronómiai rendezvény régi és közkedvelt hagyománya, hogy zászlósborainkhoz Eger és a környék legjobb konyhái elkészítik az egyedi alkalomra komponált ételkülönlegességeiket.

Nagy hangsúlyt fektetünk a társadalmi integrációra, az életminőség programokra, a környezettudatosságra, az ismeretterjesztésre, a közönség borgasztronómiai, kulturális igényeinek megteremtésére. Idén ismét megszerveztük a Vöröskereszttel a „Bikavéradást”, az Eger Lions Klub gyűjtött egri és környékbeli hátrányos helyzetű, illetve megváltozott képességű gyermekek részére kirándulások támogatására, valamint pénteken a Magyar Honvédség Egri Hadkiegészítő és Toborzó Irodája is kitelepült – részletezte.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy sikere volt az Egri Csillag Színpadnak a szervezésért felelős Kékvölgyi Noémi és csapata lelkiismeretes munkájának köszönhetően. Az Egri Bikavér Színpad főbb koncertjei során szinte minden este megtelt a szökőkút körüli terület, a XIV. Szepesi György Bárzenész Találkozó zárókoncertje hatalmas sikert aratott a megnyitót követően. Pénteken a Csillagszeműek Egri Tagozata, Báder Ernő Cigányzenekara és a retro slágerdalos Melody Maker, majd szombaton a hagyományos Borlovag avatás után a 25 éves Kerozin nagykoncertjét követően DJ. Dominique a látványos színpadtechnikai háttérrel igazán komoly programokat jelentettek. Vasárnap a Donát dűlőben hagyományosan elhangzott a fohász a jó termésért, a jó évjáratért.