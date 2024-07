Szálláshelyek hiányában a búcsújárók a kocsiderék alatt, vagy a puszta földönt háltak. Akik tehették, környékbeli rokonokhoz, ismerősökhöz kértek beszállásolást. A vasút átadása

19. század végén lényegesen megkönnyítette az utazást. Az 1892-es esztendőben Budapestről is jöttek zarándokok, továbbá a ferences-rendiek rendfőnökük vezetésével a búcsúnapján felkeresték a kis kápolnát, melynek különlegessége, hogy az évnek csupán egyetlen napján, a búcsú ideje alatt nyitják ki kapuját.

A kápolna búcsújának hagyománya az 1990-es évek újra kezdődött. Azóta is Szent Anna ünnepén hívek százai népesítik be a pusztát és a kápolna környékét, amelyet 2016 nyarn újította fel.

Remenyik Zsigmond visszaemlékezése

„A két tanya között kápolna állt, közvetlenül egy nádas ér mentén, Szent Annának tisztelve. Nyár derekán itt tartották ősidők óta a Hanyi-búcsút, vámszedéssel, búcsújárással, szent bűnbocsánattal, estefelé részeg koldusokkal, verekedésekkel, felgyújtott szalmakazlakkal, hajnalig tartó evéssel és ivással. Ez a búcsú Hanyin volt, a tanyasiak egyetlen ünnepe. Ekkor kikocsikázott a faluból a tanyára az úr, módosan végigjárta a búcsút, talán meg is áldozott, vett ajándékot a tanyagazda vagy valamelyik béres vagy kukás kisgyerekeinek, és ha délfelé tűzni kezdett a Nap, beült a tanyagazda frissen pingált búcsúra rendbe hozott szobájába és a környék búcsújáró módosabb gazdáival bort ivott és várta, hogy elkészüljön az ebéd. Mi gyerekek is szorgalmas búcsújárók voltunk, már legalábbis szűkebb környezetünkben. Kocsin már kora reggel kiküldött a tanyára bennünket apám, nagykocsin, vagy a dadával kis, szamárvonta kocsikon, ellátva bölcs tanácsokkal és fenyegetésekkel. (…) Kinn Hanyin úgy fogadtak bennünket, mint annyi aranyat – borral kínáltak, omlós tésztával, pálinkával, még ebéd előtt. Hiába volt dada, hiába volt elfeledett fenyegetés, szögre akasztott jó tanács, bizony hamar megártott mindhármunknak az ital. Vendéggyerekek is voltak velünk, azok sem voltak éppen példát mutatók. Kora délután már leestünk az asztal alá, megdobáltuk a zarándokokat, csúnya beszéddel ünnepeltük a búcsút, csúnya beszéddel és pálinkás borral. Piszkosan, ruhánkat összerondítva kerültünk délután haza, abajgatva az úton egész idő alatt. Kerülő úton jutottunk csak be a házba, bujkálva és émelygő gyomorral, szédülő fővel. Az orgonabokrok árnyékában fektetett le a dada, ott aludtunk, amíg be nem sötétedett, a levegőn.”