Talán nincs még egy ilyen sokszínű borvidék, mint az egri, s Tóth Ferenc a rangidős doyenje. Tóth Katalin 2006-ban szállt be a pincészet életébe, s azóta át is vette a vezetést – hangzott el a felvezetésben. Szó volt arról is, hogy 64 szőlőfajta van a borvidéken, s a Tóth Ferenc Pincészetben mivel foglalkoznak.

– A hagyományos magyar fajtákkal dolgozunk, néhánnyal kísérleteztünk, de már házasításokban használjuk – említette.

Beszélt arról is, hogy folyamatosan korszerűsítik a dűlőket, s arról is, milyen klasszikus, superior és grand superior boraik vannak.

Az egész beszélgetést itt lehet meghallgatni.