A Dobó István Vármúzeum idén is megrendezi az egri nyár leginkább várt történelmi fesztiválját. A XXVIII. Végvári Vigasságok két napja alatt több, mint száz hagyományőrző ver tábort a történelmi falak között. Ismét középkori forgataggal telik meg a várudvar július 19-20-21-én. 13 hagyományőrző csoport, három régizene együttes, kézműves mesterek lakják be az Egri vár udvarát.

Végvári Vigasságok az egri várban (Archív fotó)

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Idén először egy nulladik, szakmai nappal is kedveskednek a látogatóknak. Pénteken 10 és 16 óra között 11 tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklődők. Az Egri vár vitézei, valamint a néprajzi és régészeti kiállítás kurátorai kalauzolják az érdeklődőket a kiállításokban. A hétvégi programkínálat középpontjába a már szokásos puskaropogás és vitézi virtus mellett a koraújkori gasztronómia kerül.

Élet. Étel. Élmény.

Ez a jelmondata az idei Végvári Vigasságok történelmi hagyományőrző fesztiválnak. A hagyományőrző csoportok táborait járva nem csak fegyvereiket, életmódjukat ismerhetjük meg, de színpadi produkciók és előadások keretében betekintést nyerhetünk a korabeli török és magyar gasztronómiába is. Fény derül többek között arra is, hogyan élelmezték a várnépet az ostrom idején, de megtekinthetik azt is, hogy készül a feketeleves, vagy éppen azt, hogyan lesz a kovászból cipó. Természetesen idén sem hiányoznak majd a hagyományőrző csapatok, akik korhű fegyverekkel, mesterség-és viseletbemutatókkal, mókás jelenetekkel, és a korabeli vár életet felidéző táborokkal várják az érdeklődőket.

Két ágyúdörgés között a Bordó Sárkány, a Keleti Szél és a Sonivius Vappae régizenészei muzsikálnak, de lesz kisállatsimogató, kézműves bemutató és foglalkozás, zászlóforgatók és középkori táncelőadás is. A legkisebbek kipróbálhatják a Betyártanya és a Kalandozó Komédium játékait, a kisvitéz-képzőben pedig felkészülhetnek és török-magyar csetepatéra is.

Mesterségek utcája is színesíti a Végvári Vigasságok programkínálatát, ahol természetesen minden megfogható, kipróbálható. Így például működés közben láthatnak egy kovácsműhelyt, megtekinthetik hogyan dolgozik egy bőrös és a bronzműves, de lehetőség lesz a fafaragás és a fazekasság fortélyainak megtanulására is. A hagyományokhoz híven, szombaton véradásra is várják az önkéntes donorokat. A vásári forgatag kínálatát úgy állították össze, hogy minden korosztály, a család minden tagja megtalálja a maga kedvencét. A családok és az egriek számára kedvezményes belépőjegyekkel kedveskedünk.

A részletes program ide kattintva olvasható.