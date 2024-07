Kisállat-simogató és középkori játékok is várták a gyerekeket a hagyományőrző Végvári Vigasságokon, Egerben. A forgatagban a korhű fegyverek mellett a régi viseleteket is láthatták az érdeklődők és megismerkedhettek az akkori életmóddal is. Aki pedig valami különleges ételre vágyott, megkóstolhatta például azt, amivel a várnépet kínálták az ostrom idején – számolt be róla a Tenyek.hu is.

A Dobó térről vonultak a várba a Végvári Vigasságokon

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Mindenki megtalálhatta a kedvére való programot. Volt akit a fegyverek nyűgöztek le, míg másokat a középkori táncelőadás vagy a zászlóforgatók bemutatója érdekelt. Az biztos, hogy aki a várba látogatott a hétvégén, az nem unatkozott.