A Virágos Magyarország verseny szervezőbizottsága és a Magyar Turisztikai Ügynökség idén 31. alkalommal hirdette meg környezetszépítő pályázatát, melyre Eger önkormányzata májusban nyújtotta be jelentkezését. A hazai versengésre most még nagyobb figyelem összpontosul, hiszen 2024-ben Magyarország tölti be az európai környezetszépítő verseny, az Entente Florale Europe soros elnöki szerepét.

Virágos egri séta: igazi fakülönlegességeket láthattak a korzózók

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A verseny zsűrije, Kirrné Feicht Ágnes, a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület elnöke, Horváth Balázs, a Virágos Magyarország Szervező Bizottság alelnöke, valamint Zsigó György okleveles agrármérnök, növényorvos július 18-án csütörtökön látogat Egerbe.

Fogadásukra a Városháza Rendezvénytermében 10 órakor kerül sor, melyet követően egy előre meghatározott útvonalat járnak be, hogy a város környezetszépítési tevékenységét értékeljék.

A versenyhez kapcsolódóan és a zsűri látogatását megelőzően július 12-én pénteken Virágos Egri Sétára várták az érdeklődőket, ahol a látogatók szakértő vezetők – Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető és Ferenczy Tamás főkertész – segítségével fedezhették fel Eger zöld értékeit. Badacsonyiné Bohus Gabriella elmondta, Eger különleges fáit mutatták meg a sétálóknak, így láthattak törökmogyorót, vérbükköt, selyemakácot, gesztenyefasor, platánt és ginkgo biloba fát is.