Földi Péter Nógrádban, a Karancs és a Medves közötti völgyben fekvő Somoskőújfalun született 1949-ben. Gyermekkora a népmesék vonzásában telt, a mesevilág szimbólumai későbbi alkotásaiban is megjelentek. Villamosenergia-ipari technikumban érettségizett, majd magyar és rajz szakra szeretett volna menni az egri tanárképző főiskolára, ám abban az évben a magyar helyett matematika indult, így végül ezt választotta. Döntését utóbb nem is bánta, mert szerette a geometria rendszerszemléletét, amelynek a képalkotásban is hasznát veszi.

Földi Péter Kossuth-díjas festőművész a Palócföldi történetek című sorozat filmbemutatóján

Egerben Blaskó János, Seres János és Nagy Ernő voltak a mesterei. Tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán fejezte be, majd a diploma megszerzése és külföldi tanulmányútjai után, 1973-ban visszatért szülőfalujába rajztanárnak. 1992-től az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (ma Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) docense, majd főiskolai tanára volt, 2009-ben vonult nyugdíjba - áll az MTI összefoglalójában.