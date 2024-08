Az idén 17. alkalommal jött össze a Bükki Művésztelep közössége. Tizedes Erika szervező elmondta, ebben az évben 12 művész alkotott egy héten át Nagyvisnyón.

A Bükki Művésztelepen

Fotó: Bükki Művésztelep/Facebook

- Az alapítók mellett több vendégművész is érkezett. Baráth Bálint és Sági Gyula harmadszor, Poroszlai Eszter először vett részt a telepen. Szakmai vendégeink idén Benedek Barna képzőművész, Szőke Gáspár képzőművész és Nagy Barbara művészettörténész voltak, valamint megtisztelt minket látogatásával Pinczehelyi Sándor Munkácsy Mihály-díjas magyar grafikus, festő is – számolt be az egyhetes telepről Tizedes Erika.