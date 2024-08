– Sokszor átélhettünk már, amit Gárdonyi Géza. Egy ilyen esős, borús napon határozta el, hogy felül egy vonatra és megírja A bort. Esett az eső, nem ment az írás – mondta Szalainé Király Júlia irodalomtörténész, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusa szombaton a Gárdonyi kertben , ahol az idei Gárdonyi pikniket tartották az író születésnapja alkalmából. Szalainé Király Júlia elmondta, Gárdonyinak édesapja volt a minta Dobó István ábrázolásához, tőle származik számos tulajdonsága is: igazságérzet, hazaszeretet, s a már-már konok elvhűség.

Idén is megrendezték a Gárdonyi pikniket az író születésnapján egri otthonában

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Vallotta: a magyarság nem kalapdísz, a szíve mélyében érzi az ember. Édesanyjától tanulta a vidám, ízes mesemondás képességét, s tőle származott a szarkasztikus humor is. Ugyanakkor a szigorú következetesség, mellyel az új dolgokat befogadta, az is az anyai minta eredménye volt – mondta Gárdonyiról. Kiemelte, az író együttérző ember volt, gyakran fájdalommal szemlélte a világ dolgait. Barátait jól megválogatta, barátságai sírig tartottak. Hozzátette, Gárdonyi Géza millió árnyalatát festette meg a szerelemnek, szeretetnek, barátságnak, az emberi érzéseknek.

Különleges vendég is akadt a születésnapon, Bródy Sándor dédunokája, Sandy Brody és családja is ellátogatott a Gárdonyi kertbe.

– Ez egy különleges pillanat, egy ajándék. Eszembe jutott, milyen nagyszerű lenne, ha itt lehetne velem édesapám, Alexander Brody, Bródy Sándor és Gárdonyi Géza, vagy akár az egri várvédők, akiknek köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk. De úgy hiszem, mégiscsak itt vannak velünk ők mindannyian. Mi, leszármazottaik talán a világban távol élünk, de osztozunk e mesés város csodás örökségében – fogalmazott.

A pikniken Tóth Levente színművész és Tóthné Poczik Andrea olvastak fel az író műveiből, illetve jó néhány, Gárdonyi és Bródy Sándor szoros barátságáról, az író személyiségéről is sokatmondó elbeszélést is hallhatott a népes közönség, akik a vissza-visszatérő eső ellenére örömmel hallgatták a részleteket. Sokan nem tudhatták talán, hogy mikor az író Egerbe költözött, a helybéliek nem tudták, ki is ő. Egy alkalommal azonban egy részeg ember zavaró, éjszakai mulatozása után úgy döntött, megveszi a háza előtti közterületet. Ekkor jöttek rá a városban, hogy híres író lakik a vár felett, az áhított közterületet pedig megkapta ingyen. Szó esett arról is, hogy Gárdonyi sokat utazott, egyik legemlékezetesebb útja volt a törökországi, s szeretett volna Amerikába is eljutni, ebben azonban a világháború megakadályozta.