– Az eddigiek alapján joggal feltételezhetjük, hogy működésükhöz megvan a támogató közeg.

– A gyerekház a helyi önkormányzat, Tóthné Szabó Anita polgármester asszony, Pásztor István alpolgármester úr, a képviselőtestület és az összes intézményvezető támogatását, együttműködését élvezi. A jó kapcsolattartás eredményeképpen 2023 nyarán, azaz egy éve megépült az udvar belső részét az iskolától elválasztó kerítés, mely biztosította az önálló udvarunkat. Jelen pillanatban két pályázatot is elnyert az önkormányzat: a tető felújítására a Magyar Falu Program keretén belül, illetve egy TOP PLUSZ-os teljes energetikai felújítási pályázatot. A másik fontos dolog számunkra, hogy szintén önerőből a gyerekház berkein belül TSMT terapeuta fejleszti a legkisebbjeinket, tanácsot ad, véleményez, szükség esetén a védőnővel együtt a pedagógiai szakszolgálathoz, vagy megfelelő orvosi vizsgálatra küldi a kisgyermekeket. A jó hír, hogy önkormányzatunk szintén most nyert meg egy Top Plusz pályázatot, melyből heti rendszerességgel járhat hozzánk fejlesztő pedagógus és további fejlesztő eszközöket is vásárolhatunk. A jövőben előadókat is meghívhatunk, tanfolyamokat szervezhetünk, melyre jelen pillanatban a szűkös anyagi források nem adhattak lehetőséget.

– Nem lehet megkerülni a kérdést: miből finanszírozható a működésük?

– Az anyagi támogatásunk nagyon kevés, éppen ezért további támogatókat és alapítványi forrásokat kutattunk fel. Legnagyobb támogatónk a budapesti Tündérpakk Alapítvány, amely a várandós kismamáink kelengyegyűjtéséhez segítettek adományokat felkutatni, mi pedig eljuttattuk az arra rászoruló családoknak, egyedülálló anyáknak, nehéz sorsú, több gyermeket nevelő fiatal szülőknek. Nagyon sok magánszemély, az EKKE Gyakorló Általános Iskola, Kővirágok Ének Iskola Budapesten, a Veresegyházi egyházközösség és az OFEO (Fogadj örökbe egy gyerekházat) is csatlakozott az adományok gyűjtéséhez. A jásszentandrási fiatalokból álló színjátszó közösség ingyenes Mikulás műsora színesítette a mindennapokat. De az iskolát és óvodát, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatót és a védőnőt is támogatjuk iskolai tanszerekkel, játékokkal, könyvekkel, plüssökkel, egyéb adományokkal, ruhaneművel, kozmetikai szerekkel, karácsonyi ajándékokkal, takaróval, párnával, ágyneművel. Mivel az adomány továbbításaink során módunkban állt, így feladatunknak tűztük ki nem csak a 0-3 éves korosztályt nevelő gyermekes családoknak adományt felkutatni, hanem a faluban élő minden olyan lakost segíteni, aki mélyszegénységben él. Jelen pillanatban készülünk a Tündérpakk Alapítvány Tündérlakjába is segítő céllal az iskolai tanszer adományok szétválogatására önkénteskedni, természetesen a saját szabadidőnkben. Buzdítok másokat is erre! - válaszolta Berényi Beáta a Gézengúz Gyerekház szakmai vezetője.