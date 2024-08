A teremtő arcai címmel nyitotta meg közös kiállítását a művészházaspár, dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andreja Jovic grafikusművész, illusztrátor. Pénteken, épp Rostás Bea Piros 45. születésnapján, a St. Andrea Galériában nyitotta meg a tárlatot Kovács Katalin, közművelődési szakember. Dr. Rostás Bea Piros elmondta portálunknak, hogy összesen közel hatvan műből áll a kiállítás.

Megnyílt dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andreja Jovic grafikusművész közös kiállítása

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Köztudott, hogy a St. Andrea szőlőbirtok története átitatódott a hittel, hiszen a tulajdonosok áldásként élik meg azt, ami nekik megadatott. Így innen jött az ötlet, hogy a helyhez kapcsoljuk a kiállításunk témáját, a teremtő arcai címmel. Többféle munkánkon keresztül többféle vallási nézetet ábrázoltunk, az alapján, ahogyan mi látjuk azokat. Egészen ősi vallásoktól indultunk el, például a férjem szerb származása kapcsán a szláv istenektől, amiből később létrejöttek a pogány ünnepek, aztán idővel már a katolikus vagy az ortodox egyházak – részletezte dr. Rostás Bea Piros.

Nemcsak ez isteneket ábrázoltak, hiszen vannak tarot kártyák, de megjelenik - főként Andreja alkotásaiban - az asztrológia is. Rostás Bea alkotásaiban felfedezhetőek az angyalok, de van egy exodus sorozata, egy egész Madonna-sorozata, illetve szobrai és egy tűzzománc alkotása is.

– A linómetszettől kezdve a grafikáig szinte mindennel dolgoztunk, így olajjal és akrillal is, varrtunk vászonra, alkottunk tűzzománc technikával és még kerámiáztunk is. A témához kapcsolódóan egyaránt hoztunk régi és új alkotásokat is, illetve vannak olyan darabok is, melyeket kifejezetten erre a kiállításra készítettünk – mesélte a kiállított művekről Rostás Bea.

A kiállítás különlegessége azonban abban is rejlik, hogy a megnyitója éppen az egyik alkotó, Rostás Bea születésnapjára esett.

– Ez teljesen a véletlen műve, ugyanis amikor a moderátorral, Teleki Klárival beszélgettünk a megnyitóról, arra jutottunk, hogy augusztus végén, szeptember elején szeretnénk elindítani a kiállítást, mire Klári megkérdezte, hogy mit szólnánk az augusztus 16. péntekhez. Erre azt feleltem, hogy az lesz a tökéletes dátum, de akkor nemcsak bor kell a megnyitóra, hanem torta is. Klári pedig jó ötletnek tartotta egybehozni a két eseményt, így nekem egy elég pörgős születésnapom lett – mesélte jókedvűen Bea.