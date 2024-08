Az MVM Mátra Energia Zrt. visontai és bükkábrányi bányaterületei alatt nem csak az energiatermeléshez szükséges lignit rejlik, hanem több ezeréves relikviák is, amelyeknek felkutatásai mind a mai napig zajlanak. Minderről a visontai központú energetikai vállalat adott tájékoztatást. Közlésük szerint a régészeti ásatások a külszíni fejtés megkezdése óta a bánya előtt haladnak. Jelenleg a bükkábrányi bánya közvetlen közelében a miskolci Herman Ottó Múzeum öt fős régészeti kutatócsoportja dolgozik, akik számos korból, többek között időszámításunk előtt 5000-ig visszamenőleg találtak különböző értékes leleteket.

Az egyik legnagyobb felfedezés egy XI. századi, 160 sírból álló középkori temető volt

Forrás: MVM Mátra Energia Zrt./Facebook

– A bányászati tevékenység megkezdése előtt elengedhetetlen a terület átvizsgálása és tanulmányozása. Társaságunk számára is fontos, hogy a földben lévő történelmi értékek felszínre kerüljenek. A Herman Ottó Múzeum éppen ezért kiemelt szerepet játszik a bükkábrányi bánya életében, hiszen az intézmény végzi az ásatásokat, ezzel felkutatva a történelmünk egy-egy darabját. A Németh Attila által vezetett régészeti csoport jelenleg a Csincse-patak mentén több lelőhelyen folytat kutatásokat. Az ásatások során már számos korabeli étkezési, építészeti, vadászati, ruházati, vagy épp temetkezési maradványokat leltek fel - közölték.

- Ezen felül római kori import árukat, arany és ezüst ékszereket és pénzérméket, valamint ruhatűzőkapcsokat és különbféle gyöngyöket is találtak. Az egyik legnagyobb felfedezés egy XI. századi, 160 sírból álló középkori temető volt. 2020-ban egy másik temetőt találtak, méghozzá a rézkorból, amely i.e. 4000 környékére tehető. Ebben a leletben három olyan sírt fedeztek fel, amelyekből ritkaság számba menő, 95 százalékos aranytartalommal rendelkező aranytárgyak kerültek elő, továbbá egy közel két kilogrammos réz csákányt is itt találtak meg. A fellelt tárgyak és nyomok többek között kereskedelmi kapcsolatokra is rávilágítanak, hiszen több sírban például a mai Dél-Lengyelországból származó tűzköveket találtak. Emellett 2018-ban egy faragott vadkan agyart is felleltek, amely különlegességét az adja, hogy ennek a felfedezésnek a rokonai a Volga folyó mentéről származnak, még az i.e. V. századból. A fellelt tárgyakat a Herman Ottó Múzeumba szállítják, majd raktározzák, a legkülönlegesebb darabokat kiállítják. Számos darab már most is megtekinthető Miskolcon az idén megnyílt Régészeti Látványraktárban – részletezte az MVM Mátra Energia Zrt. a Facebook-oldalán.