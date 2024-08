A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet immár hagyományos szakmai táborába idén filmötletekkel nevezhettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mozgóképes képzéseinek hallgatói, évfolyamtól, tagozattól és specializációtól függetlenül. A nagyszámú jelentkező izgalmas pályaművekkel „nehezítette meg” a szerencsés nyertesek kiválasztását, akik a Mozgóképművészeti Tanszék tanárainak vezetésével egy hétig az analóg és digitális álló- és mozgóképalkotás különleges lehetőségeivel ismerkedhetnek meg inspiratív környezetben, mintegy lendületet véve a hamarosan kezdődő szorgalmi időszakhoz!

V. MKI-Fényterelők Fotó- és Filmalkotótábor tagjai

Fotó: MKI



A tábor immár állandó külső szakmai gyakorlatvezetője, Juhász Nándor fényképész-tanár workshopjain a tábor résztvevői a külső és belső műtermi fotózás rejtelmeibe is belekóstolhattak. A munka során született alkotásokat az MKI az őszi Eszterházy Film- és Médianapok – Illés György emlékére rendezvénye keretében a B. épületbeli MOZGÓ-KÉP Galériában állítja ki.

A digitális filmkészítés során több csapatban párhuzamosan készülnek a pályaművek. A feszes szakmai program mellett játékos csapatépítő programok is vannak, pl. foci és "koncert" ... A táborban végzett alkotómunka fontos belső szakmai gyakorlat is a résztvevők számára.

Forgatnak a diákok

Fotó: MKI



A táborban kialakult csapatok a későbbiekben több projektben – tk. TDK, diplomafilm – is együtt dolgoznak, így a tábor nem csupán az egyéni ismeretszerzés hasznos „terepe”, de a stábmunkában való feladatvégzés gyakorlásához is kitűnő alkalom. A szakmai gyarapodás mellett hallgatóink a jókedvű együttlét élményével is gazdagodnak az immár fél évtizedes Fényterelők Táborban! Az MKI szakmai stábja a helyszínen: Borbás László (táborvezető), Bak Zsuzsa, Flaisz Vanda, Ferincz Péter és Balogh Máté gyakorlatvezető tanárok, valamint Magyar Elemér technikai szakmentor. Háttérstáb: M Tóth Éva projektvezető és Szamosvári Mária ill. Politzer-Sejben Tímea koordinátorok. Harmadéves Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA-szakos hallgatóink - Papp Balázs, mozgóképalkotó - operatőr specializáció és Vogel Thorvin Albartus - operatőr specializáció – szakmai mentorokként támogatták hallgatótársaikat