A Sástón augusztusban zajló fesztivál stábja a Mediator csapatával összefogva a svéd Kilohearts cég moduláris szoftver-szintetizátorával zenei hullámokat alkotott a Mátra domborzati formáiból, így a Black Noise hangkészlettel bárki megszólaltathatja a Mátra hangját akár egy billentyűzet segítségével – írja kultfm.hu.

A Sástó partján élvezhetjük az underground zenék rejtelmeit

Az ötlet három kategóriában is díjat nyert a marketing és reklámszakma egyik legrangosabb díjátadóján, az Arany Pengén: arany pengét Craft kategóriában, ezüst pengét Audio megoldások kategóriában, valamint egy bronz pengét Digitális megoldások kategóriában. A hangkészletet felhasználó zenekari kollab alkotásokat a Zaj YouTube csatornáján lehet meghallgatni.

Pár hét múlva már a Mátra idilli környezetében, a Sás-tó partján barangolva élvezhetjük az underground zenék rejtelmeit, ahol a legfurcsábbtól a legkülönlegesebbig, valamint a legsötétebbtől a legvidámabb zenékig bármi fellelhető, műfaji határokat összemosva, kötöttségek nélkül. Az idén 15 éves fesztivál a jubileumra való tekintettel meghosszabbított, 5 napos programmal várja a zajongani vágyókat.

A Fekete Zajtól megszokott módon műfajilag széles palettáról érkeznek a zenekarok a Mátrába augusztus 15–19. között, akik között ugyanúgy megtalálhatjuk nagy hazai visszatérők koncertjeit, ahogy komoly nemzetközi neveket és a Zajon először fellépő újoncokat is. 40 éves fennállása alatt legelső alkalommal játszik Magyarországon a legendás The Jesus and Mary Chain, akiket a brit zenetörténet kiemelkedő alternatív rock/shoegaze alakjaként generációjuk egyik legmeghatározóbb zenekaraként tartjuk számon.

