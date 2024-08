– Az egri szereplésétől a vizsgaelőadásig mi minden történt?

– A dzsungel könyve egri bemutatója után is gőzerővel robogott tovább az évad – kezdte Kerek Dávid. – Két produkciót kezdtem el próbálni, amik egy darabig párhuzamosan haladtak. Az egyik egy kortárs opera volt, amelyet Márkos Albert írt, Dino Buzzatti Sette piani című novellája alapján, és Porogi Dorka rendezte. Ez egy február közepi bemutató volt. Aztán március elején mutattuk be néhány osztálytársammal Frontátvonulás című előadásunkat, amely Cseh Tamás és Bereményi Géza azonos című albuma alapján készült. Bátran mondhatom, hogy eddigi rövid pályafutásom legfontosabb előadása. Krasznai Vilmos osztálytársam rendezte, és hat fiú játszott benne a – most már volt – osztályunkból. Végül, az évad utolsó színházi bemutatója Bezerédi Bendegúz diplomarendezése volt, a Gólem Színházban mutattuk be Bertolt Brecht Rettegés és ínség a Harmadik Birodalomban című darabját. Még itt sem ért véget a munkák sora, ugyanis június elején lehetőségem volt forgatni egy külföldi filmben, amiről azonban nem mondhatok többet, mivel a film megjelenéséig köt a titoktartás. Mindeközben pedig írtam a szakdolgozatomat, amit áprilisban le is adtam.

– Mit kell tudnunk egy vizsgaelőadásról, hogyan zajlik egyáltalán a diplomaszerzés a színművészetin, milyen vizsgák vannak?

– Valójában nincs kimondott vizsga- vagy diplomaelőadás. Szükséges egy diplomamunka, ami lehet bármelyik, egyetemi évek alatti szereped, alakításod. Illetve kötelező még a szakdolgozat, és annak a megvédése az államvizsgán.