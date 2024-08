Július 30-án került sor a Petőfi Program keretében meghirdetett „Legyél krónikás!” „E”-emlék elnevezésű felnőtteknek szóló pályázat díjátadó ünnepségére a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Vármegyei Levéltárában – írja a levéltár oldalán.

A díjátadót Varga Zsolt, az intézmény vezetője nyitotta meg, aki elmondta, hogy a Petőfi Program rendezvényeinek segítségével a levéltár számos vármegyében található településre eljutott a 2024-es év első felében. A Nemzeti Művelődési Intézettel való együttműködés a Heves Vármegyei Levéltár számára fontos, hiszen ez és a hasonló projektek nagymértékben hozzájárulnak a levéltárak társadalmi elismertségéhez, megbecsüléséhez.

Magyar Nemzeti Levéltár Heves Vármegyei Levéltár épülete

Fotó: Magyar Nemzeti Levéltár oldala

Buzás Eszter Mária, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves vármegyei igazgatója köszöntőjében az MNL Heves Vármegyei Levéltárával eddig elvégzett közös munka sikereit méltatta és felhívta a figyelmet a két intézmény partnerségének jövőbeni fontosságára is.

A pályázatokat Gál Máté, a háromtagú bírálóbizottság elnöke ismertette. Mivel számos, műfajában és stílusában eltérő Heves vármegyei pályázat érkezett be, így a bírálóbizottság három díj mellett öt különdíj kiosztásáról is döntött Az értékelt munkákban a család- és helytörténeti perspektíván túl megjelent a had- és politikatörténeti nézőpont is, két esszé pedig kifejezetten a népi kultúra helyi sajátosságaival foglalkozott. A díjakat Buzás Eszter Mária, Varga Zsolt és Gál Máté nyújtották át a szerzőknek.

Az ünnepség a különdíjas pályázatok laudációjával és a díjak átadásával folytatódott. A díjátadót kisebb fogadás, majd szakvezetéssel egybekötött levéltári séta és raktárbejárás zárta, melynek során a résztvevők megismerkedhettek néhány, az intézmény őrizetünkben lévő iratkülönlegességgel is.