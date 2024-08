- Várkonyi István rendező és Nemeskürthy Isván forgatókönyvíró mindent elkövetett, hogy méltó módon adaptálja Gárdonyi Géza regényét, és ez részben sikerült is. A honvédő kalandtörténethez óriási díszleteket és rengeteg jelmezt készítettek, illetve a korszak legnevesebb színészeit nyerték meg maguknak még a legapróbb szerepekre is, mintha csak a 40-es 50-es évek hollywoodi aranykorában forgatták volna az Egri csillagokat – ilyen nagyszabású filmterveket ugyanis legfeljebb az amerikai vagy a szovjet filmipar engedhetett meg magának, az Egri csillagok ezért is számít kisebb unikumnak - emelte ki cikkében a Magyar Nemzet.

Pilisborosjenő, ahol forgatták a filmet

Fotó: Basa Balázs/Názer Ádám

Akkoriban az ostromló török sereget a Magyar Honvédségtől kivezényelt ötezer sorkatona alakította, ma ez szinte elképzelhetetlen. A befektetett munka azonban megtérült, mivel a filmre csaknem 18 millió jegyet adtak el, tehát sokan akár többször is megnézték.